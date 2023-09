Il consigliere comunale Pignoli sulle ronde dei residenti a Fontanelle: "Incontro urgente con il sindaco Masci"

«Da lunedì sera (18 settembre, ndr) partiranno in via Caduti per servizio a Fontanelle le ronde dei volontari dell’Udc. La situazione non può essere sottovalutata. Anche nelle ultime ore ci sono stati roghi che hanno interessato suppellettili e ciclomotori. Domani mattina chiederò un incontro urgente al sindaco per chiedere l’impiego anche della vigilanza privata».

A dirlo è il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, che questa mattina si è recato a Fontanelle per ascoltare alcuni residenti.

«I cittadini chiedono maggiore sicurezza ma ora sono anche esasperati da una escalation di episodi delinquenziali che non possono essere più sottovalutati. Roghi ormai quotidiani non possono essere frutto del caso e allora non si può più aspettare e perdere tempo e così da domani sera con i volontari dell’Udc inizieremo delle ronde nelle ore serali. Chiaro che non ci si vuole certo sostituire al lavoro delle forze dell’ordine a cui va il mio ringraziamento, ma i residenti non ne possono più e sono con i nostri volontari pronti a scendere in strada. Nel contempo domani invierò una richiesta di incontro urgente con il sindaco di Pescara per chiedere un impiego immediato di più agenti della polizia locale a Fontanelle grazie anche alle nuove assunzioni. Saremo vigili con i nostri volontari e con i residenti affinché dalle parole si passi ai fatti».

Nella mattinata anche il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, aveva annunciato l'iniziativa delle ronde notturne da parte dei cittadini. Una situazione, quella del rione Fontanelle, che inizia a farsi davvero preoccupante. Nelle ultime settimane sono stati molteplici gli incendi che si sono verificati con due scooter, un'automobile, alcuni cassonetti e un edificio bruciati.