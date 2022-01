Prima riunione dei 33 esperti della task force regionale per il Pnrr, Marsilio: "L'obiettivo è snellire la burocrazia"

Prima riunione questa mattina 7 gennaio per la task force composta da 33 esperti nominati dalla Regione per gestire e snellire le pratiche dei progetti finanziabili con i fondi europei del Pnrr. Alla seduta erano presenti fra gli altri il presidente della Regione Marco Marsilio, l'assessore al personale Guido Liris, il diretto del dipartimento di presidenza Emanuela Grimaldi, i presidenti Anci Gianguido D’Alberto, Upi Angelo Caruso, e i componenti della task force tecnica regionale collegati in teleconferenza. L'obiettivo è quello di sostenere le amministrazioni locali ed agire sul piano territoriale con le 17 procedure complesse inerenti vari ambiti come l’urbanistica, l’edilizia, i rifiuti allo scopo di accelerare l'iter smaltendo i colli di bottiglia procedurali che impattano negativamente sui tempi di approvazione dei progetti stessi. Il presidente Marsilio ha dichiarato:

“Siamo di fronte ad un progetto ambizioso. La complessità della materia inerente il Pnrr e la penuria di risorse umane finora ha creato un circolo vizioso che ha penalizzato il buon andamento della macchina amministrativa. Ora il nostro obiettivo minimo è abbattere almeno dell’80% le strozzature e far divenire questo modello di governance una buona pratica organizzativa." L'assessore Liris ha aggiunto che la Regione Abruzzo si candida ad essere una delle prime in Italia a portare risultati concreti e per questo entro il 31 gennaio sarà completato l'aggiornamento della lista delle procedure complesse inizialmente predisposta dall’amministrazione regionale con il supporto degli enti territoriali, quindi si procederà alla assegnazione dei professionisti, secondo un modello organizzativo snello, funzionale e continuamente verificabile.