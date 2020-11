Riunione di maggioranza per le criticità sociali dovute alla pandemia, soddisfatto Pignoli: “Il sindaco ha detto che si terrà conto delle persone già note per le difficoltà economiche ma anche di chi per la prima volta è costretto a fare i conti con i disagi determinati dall’emergenza sanitaria, che hanno portato anche alla chiusura di numerosi locali pubblici”.

Il capogruppo dell’Udc, dunque, plaude all’iniziativa e annuncia la creazione di un tavolo di lavoro composto dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore all’ascolto Eugenia Di Nisio, nonché dagli assessori al sociale e alla famiglia, dal presidente della commissione politiche Sociali e dai dirigenti comunali competenti:

