Quasi 750 mila euro stanziati per la ristrutturazione del palazzo comunale di Bolognano

Stanziato dalla giunta regionale 744.600 euro destinati alla messa in sicurezza e riqualificazione sismica del palazzo comunale di Bolognano. Lo ha fatto sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo aggiungendo che la struttura attualmente è considerata ad alto rischio sismico, esprimendo soddisfazione per la notizia e ringraziando il presidente Marco Marsilio per l'attenzione alle esigenze del territorio.

"I lavori permetteranno la messa in sicurezza della sede del Municipio, preposta anche al coordinamento delle attività emergenziali. I fondi attengono al programma nazionale per la riduzione del rischio sismico di edifici pubblici con funzioni strategiche di protezione civile, avviato nel 2011 e oramai concluso e mi preme evidenziare l’interesse della Regione nel dare immediata attuazione agli interventi finanziati. Si tratta, nello specifico, di operazioni

strutturali: riparazioni e rafforzamenti localizzati, finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti dei singoli elementi che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi, e di ‘miglioramento sismico’ per le quali è prevista la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento sull’intera struttura, allo scopo di restituire un edificio conforme a tutte le previste norme tecniche." L'iter burocratico sarà avviato all'inizio del 2022 per arrivare nel più breve tempo possibile all'apertura del cantiere.