Al via la ristrutturazione degli alloggi Ater di Pianella: sopralluogo del presidente Lattanzio

Al via nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione delle case Ater di Pianella. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale a seguito dell'incontro avuto con il presidente Ater Mario Lattanzio e con i tecnici dell'ente per condividere il piano di lavori che interesserà tutte le strutture di proprietà Ater sul territorio comunale. Il primo lotto dei lavori è già in fase di esecuzione e gli stessi sono finalizzati alla riparazione dei danni conseguenti all’evento sismico del 2009. Nell’occasione gli amministratori dei due enti pubblici, unitamente ai tecnici responsabili del cantiere e dei rappresentanti dell’impresa aggiudicataria, Proseco di Torremaggiore (FG),

hanno effettuato un sopralluogo presso le palazzine site in Via Sant’Angelo ai civici n. 70, 72, 76 e 78, i cui lavori ammontano ad un importo complessivo di €

213.104,86.

Per la palazzina in via lago di Scanno a Castellana civici 4 e 6, ci sarà un intervento grazie all'ecobonus per circa 500 mila euro con la gara d'appalto che verrà pubblicata a breve. Sugli appartamenti siti in via Delle Querce a Cerratina, è previsto a breve un primo intervento di messa in sicurezza dei balconi e parapetti, mentre successivamente gli immobili saranno oggetto di una ulteriore progettazione per un più completo intervento di ristrutturazione.

Il sindaco Marinelli:

“Ringrazio il presidente Mario Lattanzio e l’intera struttura dell’Ater per l’attenzione riservata al nostro comune e all’intera provincia, soprattutto per la capacità di predisporre le progettualità idonee ad intercettare

finanziamenti quantomai necessari per intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del territorio. Tutti gli immobili insistenti sul territorio pianellese, infatti, saranno oggetto di interventi di miglioramento che erano attesi da decenni.”