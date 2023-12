"Nessuna risorsa persa per la Nuova Pescara": la replica al consigliere, anzi "candidato sindaco" Costantini (Azione)

Compatto l'asse centrodestra Comune-Regione nel replicare al consigliere comunale Carlo Costantini (Azione) e tutta l'opposizione di Palazzo di Città riguardo le dichiarazioni rilasciate sulla perdita di 30milioni di euro per lo slittamento al 2027 della nascita della Nuova Pescara.

Se per il consigliere comunale e presidente della commissione Statuto Regolamenti e Nuova Pescara Claudio Croce (Forza Italia) ci vogliono “coraggio e sfacciataccine” nell'accusa il centrodestra dato che il centrosinistra “dimentica che dal 2014 al 2019 quando era alla guida della Regione non ha mosso un dito per realizzare questo progetto”, per il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri non si è perso alcun finanziamento “lo Stato ci assegnerà 150milioni di euro spalmati su 15 anni a partire dal 2027, oltre ai 5milioni di euro previsti in via straordinaria per il 2023 dal decreto legge del 21 marzo 2022, emendamento D’Alfonso”.

“Ora, capisco che la campagna elettorale incombe, ma la matematica, scienza esatta, non ammette scivoloni di tale portata da parte di un candidato alla carica di sindaco del Pd come Carlo Costantini”, azzarda Sospiri sebbene al momento su chi sarà il candidato del centrosinistra non vi è conferma ufficiale.

Il presidente della commissione Statuto della Nuova Pescara Claudio Croce: "Se si va verso la fusione è merito del centrodestra, in cinque anni il centrosinistra non ha fatto nulla"

Croce da parte sua precisa che l'iter è iniziato sotto la giunta regionale guidata da Gianni Chiodi e ripreso dall'attuale amministrazione regionale, lei pure di centrodestra, mentre nei cinque anni in cui c'era Luciano D'Alfonso “la Regione non ha fatto nulla”.

Un iter che con la nuova legge regionale è stato accelerato, sottolinea, tanto che “nel 2024, dal primo gennaio, avremo cinque servizi accorpati (Centrale unica di committenza, Statistica, Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, Sportello unico telematico delle attività produttive, Servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere sui Programmi europei) e si andrà avanti fino al 2027, seguendo la stessa linea che abbiamo già adottato e che sta dando i suoi frutti, evitando così che una fusione a freddo, senza accorpare prima i servizi, potesse rappresentare il prodromo per un devastante successivo probabile rigetto di tutta l'operazione. Un percorso che noi stiamo seguendo mentre altri, prima di noi, hanno solo cincischiato e parlato senza costrutto”.

Lo ribadisce anche lui: nessun finanziamento è stato perso e “anche il contributo straordinario di 5 milioni destinato agli enti che hanno in corso il processo di fusione sono cosa certa, già inserita nel bilancio”, aggiunge sottolineando che una volta che ci sarà la fusione arriveranno altre risorse. Dunque “non c'è motivo di lanciare allarmi ingiustificati e infondati, che appaiono solo strumentali a fini elettoralistici”, chiosa. “Diversamente da quanto afferma il consigliere Costantini – conclude - i fondi destinati al processo di fusione non possono e non potranno mai essere utilizzati per le mense o per altre questioni non inerenti il processo di fusione”.

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: "Nessuna risorsa persa, stupito dalle dichiarazioni di Costantini"

Se il rinvio normativo c'è stato, dichiara quindi Sospiri, è solo perché quella del 24 agosto 2018 era un legge “evidentemente nata male, mai partita, che ha risentito anche dell’emergenza pandemica che per due anni ha impegnato l’intero Paese, e dunque anche Pescara, Montesilvano e Spoltore, su emergenze ben più gravose. Ormai il processo sta svolgendo il proprio iter e il centrodestra pescarese porterà la nave in porto fra tre anni, come previsto”.

“La nuova città di Pescara si farà, ma con i miei atti concreti, che ci hanno fin qui permesso di superare gli errori precedenti di una legge frettolosa, raffazzonata, che neanche il centrosinistra, che pure l’aveva costruita ed elaborata, a partire dal referendum, voleva perché di fatto stava imponendo una fusione a freddo fra i tre Comuni. Con la legge di rinvio abbiamo invece stabilito regole chiare, fissando gli step progressivi che dovranno condurci prima alla fusione dei servizi dei tre territori, processo necessariamente propedeutico per unire tre città che portano con sé ciascuno la propria storia e le proprie esigenze, inevitabilmente diverse. Una fusione che non dovrà essere una incorporazione, ma un’unione che garantisca parità di diritti e doveri ai tre territori”.

Che i fondi non sono stati persi lo dice il fatto stesso, precisa, che secondo quanto previsto dalle norme, i 10 milioni annui verranno erogati per quindici anni dal momento della fusione e dunque da qui al 2027 non ci sono risorse perse con 150 milioni invece da incassare.

“Pare quantomeno strano e anomalo che il candidato Costantini – ribadisce indicandolo ancora una volta come volto della coalizione del centrosinistra alle prossime comunali - ignori tale disposizione normativa migliorativa che, contrariamente a quanto lui afferma, garantirà a Pescara, Montesilvano e Spoltore una dotazione finanziaria strategica”.

“Ma non basta – prosegue -: l’articolo. 31-quater, comma 2, (Contributo straordinario per le fusioni di comuni) del decreto legge 21 marzo 2022, numero 21, assegna in via straordinaria ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100mila abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza Covid (dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022), un procedimento di fusione, un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. Pare dunque evidente –conclude Sospiri – che, ferma restando la disponibilità finanziaria che verrà riconosciuta alla nascente nuova città di Pescara, per garantire la fusione servissero non le chiacchiere di qualcuno, ma procedure concrete che ho avviato e che porterò a termine come previsto dalla legge”.