Pescara riceve 18,4 milioni di euro per 11 progetti di riqualificazione: il dettaglio degli interventi

Risorse totali per 18 milioni e 400 mila euro alla città di Pescara.

«Oggi è un bellissimo giorno per Pescara», scrive il sindaco Carlo Masci, «abbiamo ottenuto 18 milioni e quattrocentomila euro per riqualificare molte zone della città, attraverso bandi ministeriali e regionali andati a buon fine».

Tra gli interventi previsti spiccano il completamento del teatro Michetti, il restauro e la copertura del complesso culturale teatro d'Annunzio-Auditorium Flaiano, la riqualificazione della riviera sud, la realizzazione del parco nord, lo spostamento del mercato Ittico all'ingrosso, «che ci permetterà di valorizzare dal punto di vista turistico l'area della Madonnina», evidenzia il sindaco, il miglioramento energetico degli alloggi comunali di Zanni, la rigenerazione urbana del lungofiume, e tanti tanti altri interventi.

Nel dettaglio: quindici milioni arrivano con il progetto comunale "Qualità dell'abitare"; 2 milioni e 400 mila con il progetto regionale "Qualità dell'abitare"; un milione di euro per il mercato ittico all'ingrosso con un bando regionale.