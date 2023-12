Le associazioni di categoria plaudono alla risoluzione in sostegno delle attività balneari

Assobalneari Italia, Federturismo Confindustria e Base Balneare Confimprese Italia plaudono all'approvazione della risoluzione che impegna la giunta regionale abruzzese a sostenere la corretta applicazione della direttiva Bolkestein in tutte le sedi istituzionali.

“In linea con la corretta lettura della normativa offerta da Assobalneari Italia e Base Balneare”, si legge in una nota, “la Regione Abruzzo è la prima regione italiana che, in modo preciso e puntuale, con un atto squisitamente politico supportato da argomenti giuridici chiari ed inequivocabili anche alla luce della sentenza della corte di giustizia del 20 aprile scorso, si impegna a richiedere al governo di terminare il lavoro della mappatura costiera con laghi e fiumi per tradurlo in un “atto legislativo statale” prevedendo, tra i vari punti approvati, un limite entro il quale la risorsa può ritenersi scarsa, un criterio unico nazionale, la verifica periodica nazionale circa lo stato della mappatura, la conferma della validità delle concessioni esistenti prima dell’ entrata in vigore della direttiva stessa”.

Questo atto approvato dal consiglio regionale "offre al governo Meloni le indicazioni, nel totale rispetto della Direttiva Servizi, per risolvere definitivamente la questione Bolkestein – affermano le associazioni – Non si deve inventare nulla, è sufficiente imparare e conoscere l’articolo 11 della direttiva Bolkestein e la sua eccezione rappresentata dal successivo art. 12 che ancora oggi, spiace dirlo, molti addetti ai lavori, ancora ignorano. Il segnale dato ieri dalla Regione Abruzzo al governo e alla conferenza Stato-Regioni è rilevante, soprattutto per l’esortazione a legiferare, onde impedire ai vari tribunali di occupare quegli spazi lasciati vuoti dall’ inerzia legislativa della politica".

In conclusione Assobalneari Italia, Federturismo Confindustria e Base Balneare Confimprese Italia auspicano "che nel più breve termine altre regioni, per esortare una decisa azione del governo, percorrano la strada tracciata dalla Regione Abruzzo a sostegno di un comparto economico, fondamentale per l’economia turistica del nostro Paese, che ormai, appare chiaro, suscita gli appetiti anche stranieri".