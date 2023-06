Depositata una risoluzione per impegnare la giunta regionale ad approfondire le cause delle morti improvvise

Una risoluzione che impegna la giunta regionale abruzzese, in caso di morte improvvisa e per chiarire le cause del decesso, a mettere a disposizione delle famiglie ogni strumento utile all'accertamento tossicologico e di potere eseguire l'autopsia, ed in particolare gli esami per la ricerca della proteina Spike.

È la risoluzione, la numero 85 del 2023, che ha depositato alla V commissione della Regione Abruzzo il consigliere regionale Marco Cipolletti.

In caso di approvazione del provvedimento, gli approfondimenti sulle cause di morte di un bambino non potranno limitarsi a considerare la "causa naturale" che andrà approfondita con ulteriori esami. La discussione del provvedimento sarà calendarizzata alla prossima commissione sanità.