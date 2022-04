Dalla Regione 1,5 milioni di euro per le riserve naturali: fondi anche per Penne, Popoli e per la riserva dannunziana

La giunta Marsilio ha approvato oggi 22 aprile la delibera riguardante lo stanziamento di 1,440 milioni di euro destinati ai comuni che comprendono nel loro territorio le riserve naturali regionali. Si tratta di fondi per la gestione delle annualità 2022, 2023, 2024. Le risorse, per quanto riguarda il Pescarese, sono state destinate anche alla riserva Lago di Penne (12,63%), alla riserva Sorgenti del Pescara - Popoli (4,27%) e alla Pineta Dannunziana (3,19%). Il resto dei fondi è stato così ripartito in percentuale:

Lago di Serranella – Casoli (Comune tesoriere anche per Altino e Sant’Eusanio del Sangro) 3,78; Castel Cerreto – Penna Sant’Andrea 3,0; Monte Genzana e Alto Gizio – Pettorano sul Gizio 6,71; Zompo lo Schioppo – Morino 10,72; Gole San Venanzio – Raiano 5,83; Abetina di Rosello – Rosello 4,27; Gole del Sagittario – Anversa degli Abruzzi 7,98; Cascate del Rio Verde – Borrello 3,30; Punta Aderci – Vasto 2,51; Lecceta Torino di Sangro – Torino di Sangro 2,90 ; Calanchi di Atri – Atri 3,49; Bosco Don Venanzio – Pollutri 2,70; Grotte di Pietrasecca – Carsoli 2,51; Monte Salviano – Avezzano 2,51; Lago di San Domenico e Lago Pio – Villalago 2,51.

Sempre la giunta regionale ha approvato anche il provvedimento che stanzia fondi per 1,225 milioni di euro per la lotta all'erosione delle coste, in base alle segnalazioni ricevute dai singoli Comuni. Nello specifico sono andati al Comune di Martinsicuro (Piano difesa costa). 350 mila euro; Comune di Roseto degli Abruzzi (Piano difesa costa) 200mila; Comune di Silvi (Piano difesa costa) 150mila; Comune di Torino di Sangro (Piano difesa costa) 150mila; Comune di Vasto (Piano difesa costa) 225mila; Comune di San Salvo (Piano difesa costa) 150mila.