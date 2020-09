Rischio licenziamenti ad Auchan, il Pd esprime preoccupazione. Il segretario provinciale Nicola Maiale (foto) e il segretario del circolo di Cepagatti, Anselmo Coletta, parlano dell’evolversi della vertenza, che rischia di lasciare a casa 140 lavoratori dei due punti vendita di Villanova e Pescara Aeroporto. Il calcolo è stato fatto prendendo in considerazione quanti accederanno alle procedure di esodo incentivato e quanti invece verranno collocati in cassa integrazione a zero ore.

"In un momento così delicato per la tenuta dei livelli produttivi ed occupazionali nel nostro territorio, già duramente messi alla prova dalla crisi sanitaria – affermano – è importante mettere in campo un forte impegno al fine di agevolare la ricerca di partner commerciali per mettere in sicurezza i due punti vendita. Compito al quale non può sottrarsi in particolare modo la Regione Abruzzo".