Risanato il monumento a Flaiano dopo il via libera alla mozione del centrosinistra. Ne danno notizia i consiglieri comunali Catalano, Giampietro, Pagnanelli, Presutti, Sclocco, Di Iacovo e Frattarelli, che insieme al consigliere regionale Blasioli si sono recati questa mattina sul posto.

“Bene che l’amministrazione abbia recepito la nostra richiesta – sottolineano i consiglieri comunali del centrosinistra – ora occorre fare un ulteriore passo avanti così come richiesto nella stessa mozione: predisporre la manifestazione di interesse per l’acquisto della casa natale di Flaiano, in corso Manthoné, e inserirla nella segnaletica turistica assieme agli altri siti rilevanti del centro storico come Casa D’Annunzio, la cattedrale, il museo delle Genti, il Mediamuseum. Pescara è anche la città di Flaiano e i pescaresi non lo hanno mai dimenticato, grazie anche all’opera dei Premi internazionali Flaiano che dal 1973 danno in tutto il mondo enorme lustro, prestigio e visibilità a Pescara in nome di Flaiano”.