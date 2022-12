Villa del Fuoco: verde, servizi alla comunità e videosorveglianza nel parco della Speranza e nella nuova piazza di via Lago di Borgiano

Arriva il “sì” del consiglio comunale alla riqualificazione del parco della Speranza prospiciente via Lago di Capestrano e la realizzazione della vicina piazza che sorgerà in via Lago di Borgiano dove prosegue l'abbattimento delle tre palazzine Ater inagibili.

L'assemblea ha infatti licenziato favorevolmente la proposta progettuale definitiva avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione di aree verdi e impianti sportivi esistenti nel quartiere di Villa del Fuoco”.

Per quanto riguarda il parco della Speranza secondo quanto previsto dal progetto, si provvederà alla sua rifunzionalizzazione sotto il profilo sociale prevedendo il rifacimento del manto superficiale del campo di basket esistente, la conservazione e miglioramento del patrimonio arboreo esistente, la piantumazione di prato, la creazione di un passante pedonale, la recinzione con cancelli e un impianto di videosorveglianza.

Per quanto riguarda la piazza l'obiettivo è trasformarla in un luogo di aggregazione grazie al rifacimento della pavimentazione con parti in pietra e arredo urbano di qualità, con nuova alberatura, sedute, aiuole e, anche qui, impianti di illuminazione e videosorveglianza.