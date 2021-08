Al via il progetto di riqualificazione di via Salara a Città Sant'Angelo: la strada sarà dedicata soprattutto ai pedoni

Il Comune di Città Sant'Angelo con la delibera approvata ieri 3 agosto, ha dato il via al progetto di riqualificazione urbana di via Salara a Marina di Città Sant'Angelo. Un punto del programma elettorale molto importante per l'amministrazione Perazzetti, che ha investito 350 mila euro che daranno un nuovo volto ad una zona nevralgica per la viabilità.

Le modifiche non arrecheranno disturbo alle attività commerciali e residenziali, con l'arrivo di nuovi parcheggi e il transito consentito ai mezzi di rifornimento e ai residenti. Il primo tratto oggetto dei lavori sarà quello fra via Berlinguer e l'intersezione con via XXIII maggio.

Il traffico, che attualmente percorre da nord a sud e viceversa la via Salara, potrà facilmente essere deviato in modo da circumnavigare il nuovo centro pedonalizzato, percorrendo via del Porto Romano, via L. Antinori, via Salara, via E. Berlinguer, via A. Moro e rientrando, quindi, sulla stessa via Salara per ritornare alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino e all’innesto sulla via XXII Maggio 1944.

Via Salara dunque avrà un carattere prettamente pedonale con pavimentazioni ed arredi destinati a rafforzare i passeggio con demolizione del muro in cemento armato del parco, creando un collegamento diretto tra l’area pedonale di nuova pavimentazione. Il sindaco ha dichiarato:

"Abbiamo annunciato l’opera di riqualificazione di via Salara, con grande gioia. In campagna elettorale avevamo promesso ai residenti che entro la fine della legislatura, avremmo reso questa via un fiore all’occhiello di Città

Sant’Angelo.

Il progetto è molto bello e interessante. È un investimento importante ma che andava assolutamente fatto. I lavori partiranno entro la fine di ottobre e la prima decade di novembre 2021 e entro l’inizio dell’estate 2022 sarà inaugurata la nuova via Salara.”