Pronta dopo la riqualificazione di un anno la scuola di Fonte Umano a Città Sant'Angelo

Sabato 9 settembre alle ore 11 sarà inaugurata la scuola di Fonte Umano a Città Sant'Angelo, oggetto di lavori di riqualificazione durati circa un anno.Si tratta della scuola dell'infanzia in via San Martino, pronta ad ospitare gli alunni per il nuovo anno scolastico. Il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto, ha spiegato che come promesso è stato restituito il plesso scolastico completamente riqualificato in tempo per l'avvio dell'attività didattica, ricordando come gli alunni siano stati spostati in altra sede proprio per consentire l'apertura del cantiere:

"L'inaugurazione del plesso di Fonte Umano permette di sanare una situazione che andava avanti da anni presentando criticità sulla vulnerabilità. Abbiamo chiuso la struttura per un anno dopo aver scoperto di questa problematica, e abbiamo lavorato per avere i fondi ministeriali, poi ottenuti per 500 mila euro. Abbiamo avviato i lavori nel 2022 con gli alunni che erano stati ospitati nel plesso di Madonna della Pace. Oggi, come promesso, abbiamo riaperto per l'anno 2023/2024 e ora inaugureremo assieme alle famiglie, ai dirigenti e a tutti quelli che hanno lavorato per avere una scuola sicura, moderna, efficiente, sostenibile. Quando ci sono potenzialmente in pericolo le vite dei nostri figli, la priorità ovviamente è assoluta superando qualsiasi ostacolo per coscienza anteponendo anche le scomodità che le famiglie hanno vissuto purtroppo per poter riaprire prima possibile la scuola di Fonte Umano. Sono fiero di quello che si è riusciti a fare".