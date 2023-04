Riapre dopo la riqualificazione il parco Montinope a Spoltore

Torna a essere fruibile dopo i lavori di riqualificazione il parco Montinope di Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che sarà presente sabato 6 maggio dalle 16,30 per l'inaugurazione come annuncia il sindaco Chiara Trulli:

“Siamo felici di poter riconsegnare alla città un luogo simbolo, identitario della nostra Spoltore. E’ stata migliorata la viabilità interna, sono stati adeguati gli spazi, posizionati i giochini e le strutture come panche e tavoli e sono state create le condizioni per una fruizione in sicurezza del parco. È stata anche installata la pubblica illuminazione. Quello che ci preoccupa sarà anche proteggere da atti di vandalismo quel polmone verde prezioso per la nostra città. Attiveremo infatti, a seguire, una convenzione per un servizio di pattugliamento di parchi e spazi comunali che di notte possa sorvegliare quei luoghi. "

Il sindaco ha ringraziato il vicesindaco Rino Di Girolamo, la giunta, i consiglieri e i tecnici comunali oltre alla società Spoltore servizi che si occupa della manutenzione, per il lavoro svolto per tornare a fruire pienamente del parco:

"Ringrazio anche l’allora sindaco Luciano Di Lorito che volle programmare questo intervento. Ai cittadini invoco la preghiera di avere cura di questi spazi, di usarli in modo rispettoso e di creare un cordone di protezione attorno ai beni comuni dagli atti di vandalismo e vituperio a cui purtroppo tristemente assistiamo”.