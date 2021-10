Arriva il sì al progetto di riqualificazione del museo del mare: lavori per 600 mila euro

La riqualificazione del museo del mare diventa realtà. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Masci, a seguito dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo delle opere inserito nel Dup 2021 già votato dalla giunta comunale. Si tratta dei lavori per la riapertura e recupero della struttura museale sul lungofiume Paolucci inagibile e, di conseguenza, non fruibile per l’inadeguatezza degli impianti e per la presenza di evidenti segni di ammaloramento conseguenza di criticità mai risolte nel tempo. Il costo dell'intervento è di 600 mila euro, e il Comune intende rendere la struttura pienamente utilizzabile per adulti e ragazzi. Il sindaco ha dichiarato:

"Si tratta di un progetto che volevamo concretizzare e che oggi possiamo finalmente realizzare. Questo ci permetterà di ampliare l’offerta culturale della città di Pescara, che nelle ultime settimane si è già arricchita di due strutture importanti come il Museo dell’Ottocento e l’Imago Museum. Quella parte della zona portuale presenterà quindi un volto completamente rinnovato a beneficio dei pescaresi e dei visitatori, comprese le scolaresche che potranno svolgervi visite e attività educative.

Peraltro quella zona portuale rientra nel piano complessivo del cosiddetto Water-front fluviale, nel quale - utilizzando le risorse previste nel Bando per la rigenerazione urbana per 3,8 milioni di euro - si procederà alla riqualificazione urbanistica di tutta l’area del futuro Parco del mare."

Nel Dup è stato anche inserito un altro progetto la cui conferma di finanziamento è arrivata in questi giorni, ovvero il trasferimento, la manutenzione straordinaria e il cambio di destinazione d’uso dell’ex stazione marittima del Porto di Pescara, destinata a futura nuova sede dell’asta del pesce sulla banchina sud del porto canale. Qui sono stati destinati 1,053 milioni di euro provenienti da Po Feamp 2014-2020.