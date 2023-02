Al via la riqualificazione della mensa della scuola dell'infanzia Cavour, Santilli: "Presto interventi anche in altri istituti scolastici"

La giunta comunale ha approvato la delibera, proposta dal vicesindaco e assessore Gianni Santilli, riguardante i lavori di riqualificazione nella mensa della scuola dell'infanzia in via Cavour. Si tratta di un cantiere da 319 mila euro di fondi Pnrr, stanziati nel bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, per l’annualità 2023. L'intervento prevede l’esecuzione di opere edili e la realizzazione degli impianti nei locali che saranno adibiti al servizio di refezione scolastica.

Abbiamo contattato il vicesindaco Santilli, che ci ha spiegato come si passerà in breve tempo all'avvio dei lavori:

"Faccio presente che non sarà in alcun modo interrotto il servizio di refezione scolastica. I bambini, infatti, come accadeva durante il periodo delle restrizioni Covid, potranno consumare i pasti regolarmente in aula. Inoltre, si tratta solo del primo di almeno tre progetti di riqualificazione delle mense delle nostre scuole: a breve infatti sarà presentato e approvato anche il progetto relativo alla scuola Renzetti in via Prati e alla scuola in via Scarfoglio. L'obiettivo è fornire strutture moderne e comfortevoli per i nostri bambini. È un altro passo concreto nella direzione del potenziamento delle nostre strutture scolastiche - ha detto l’assessore Gianni Santilli - in un quadro complessivo di interventi con cui stiamo migliorando sia gli immobili comunali che i servizi. Mi auguro che le responsabili della scuola e le famiglie apprezzino l’impegno che è stato profuso dal mio assessorato e dai tecnici che hanno lavorato al raggiungimento di questo ulteriore obiettivo"