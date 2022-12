Oltre 650 mila euro per la riqualificazione dei marciapiedi a Città Sant'Angelo: al via i lavori

Al via una serie di importanti lavori di riqualificazione e realizzazione di marciapiedi sul territorio di Città Sant'Angelo. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale precisando che la delibera è stata approvata dalla giunta comunale e i lavori saranno inseriti nell'elenco annuale 2023 e riguarderanno diverse zone del territorio.

In particolare le strade interessate saranno: via dei Ciclamini e via delle Ginestre: lavori coperti da una cifra di 250 mila euro, finanziati grazie ad un accordo di programma; via Piomba da innesto con viale Petruzzi: 250 mila euro finanziati mediante mutuo Cassa depositi e prestiti; via Torrette lavori coperti da una cifra di 200 mila euro finanziati con mutuo tramite cassa dei depositi e prestiti.

Il sindaco Matteo Perazzetti ha dichiarato:

"Si tratta di cifre importanti legate ad altrettanto importanti investimenti che nei prossimi mesi contribuiranno a riqualificare la nostra città."