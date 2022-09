Le golene si rifaranno il look, Cremonese: "Pensiamo anche a un'area per gli eventi"

L’assessore comunale al commercio e turismo Alfredo Cremonese ha partecipato questa mattina al workshop "Il futuro delle golene alla luce della riqualificazione della banchina", tenutosi nell’ex stazione marittima del porto di Pescara. L'appuntamento rientrava nel programma del Golena Festival organizzato dalla Confcommercio con il contributo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, del Flag Costa di Pescara e del Comune di Pescara.

Durante il workshop è stato illustrato dal sindaco Carlo Masci il progetto di restyling di via Andrea Doria e della banchina sud. Per Cremonese, "Pescara ha un potenziale straordinario. Pensate alle golene. Pensate che bello passeggiare e vivere il lungofiume. Questa amministrazione ci sta pensando". È stato poi confermato che il mercato ittico verrà collocato proprio nella banchina sud, nell'ottica di un rifacimento generale della zona. Si darà insomma la possibilità ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio identitario per tutta la comunità.

La tavola rotonda è stata inoltre l’occasione per ipotizzare il futuro delle golene come spazio fruibile per eventi culturali e di intrattenimento: "Io credo che in questa zona si debba individuare anche un area per gli eventi. Sarà una rivoluzione", afferma Cremonese. Oltre a Masci e Cremonese hanno partecipato all'incontro il vice presidente del Flag Costa di Pescara, Doriano Camplone, il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, la presidente di Federalberghi Pescara, Daniela Renisi, e Paolo Cicalini dell’associazione Diorama.