Riqualificazione energetica con nuove centrali termiche e pannelli fotovoltaici in nove strutture scolastiche comunali

Approvati dalla giunta comunale due importanti delibere e provvedimenti presentati dall'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, riguardanti l'efficientamento energetico degli edifi scolastici. Si tratta del via libera ai progetti esecutivi finanziati con fondi Bei per il programma “Climate Action e Circular Economy” che permetteranno di intervenire su 9 edifici scolastici comunali.

Nel primo caso si interverrà con un milione di euro per la riqualificazione delle centrali termiche presso cinque istituti scolastici: le scuole Primarie “Ilaria Alpi” di via Cerulli, “E.Flaiano” di via Cecco Angiolieri e “Rodari” di via Salaria Vecchia; e nelle scuole Medie “Virgilio” di Via Di Sotto e “Foscolo” di via Einaudi. I progetti sono stati curati dalla Pescara Energia Spa, e nel milione di euro rientra tutta la progettazione, il cantiere e i materiali da utilizzare comprese le nuove apparecchiature.

Nel secondo caso le imprese affidatarie delle opere procederanno all’installazione di impianti fotovoltaici che rientrano nelle comunità energetiche già attive in città. Anche qui il costo complessivo è di un milione di euro e si interverrà nelle scuole dell’infanzia e primaria “Renzetti” di via Prati e “Piano T” di via Dalla Chiesa; ma anche le scuole medie “Rossetti” di via Raffaello e “Salvemini” di via Cerulli/Verrotti. Il commento del vicesindaco Gianni Santilli:

"Si tratta di due ulteriori progetti -che rientrano nel solco del piano che da tempo abbiamo messo in campo per migliorare l’efficienza energetica delle istituti scolastici di Pescara ricorrendo anche alle fonti rinnovabili e riqualificando, ove possibile, le attuali strutture. Ciò sta accadendo presso gran parte degli edifici appartenenti al patrimonio comunale e questo ci riempie di orgoglio perché credo che da molto tempo non fosse stata realizzata un’azione così ampia ed economicamente rilevante come quella che questa amministrazione ha posto in essere, Sono certo che la comunità scolastica potrà apprezzare la bontà di questi interventi e le ricadute che da questi derivano in termini ambientali e di risparmio energetico ed economico. Ringrazio Energia Spa per l’impegno che sta profondendo per raggiungere gli obiettivi rientranti nel programma di governo della città. "

Nei mesi scorsi, altri importanti interventi erano stati avviati negli edifici scolastici comunali di Pescara: a fine febbraio erano infatti terminati i lavori di efficientamento energetico nei plessi scolastici della Fellini e Foscolo.