Riqualificazione energetica e nuovo modello urbano: in Comune il Roadshow Humanizing Energy

Un nuovo modello di progettazione urbana centrato sulla riqualificazione energetica del costruito. Questo l'obiettivo promosso dalle iniziative Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) che farà tappa a Pescara con la campagna itinerante Roadshow Humanizing Energy. Un incontro per presentare a progettisti della pubblica amministrazione, architetti, ingegneri e professionisti della comunicazione il nuovo modello.

L'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e con la Regione Abruzzo, è per martedì 21 maggio presso la sala consiliare del Comune (dalle 9.30 alle 13.30). Il tour, che nasce nell’ambito del Programma nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica Italia in Classe A, promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e realizzato dall'Enea, è partito da Bologna lo scorso 7 maggio e farà presto tappa a Foggia, Milano, Venezia e Torino con l’obiettivo di fornire spunti per progetti di riqualificazione innovativi, in grado di rendere le città più resilienti e sostenibili.

Nella tappa di Pescara, dove saranno illustrati i vantaggi derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica su scala urbana e approfondite le interconnessioni tra la trasformazione degli spazi, il cambiamento comportamentale nell'uso finale dell'energia e la promozione della coesione sociale, interverranno, tra gli altri, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il direttore del dipartimento Territorio-ambiente della Regione Abruzzo Pierpaolo Pescara.

La giornata si aprirà con gli interventi dei rappresentanti del Politecnico di Milano e dell'università Iuav di Venezia con un focus sul nuovo modello “Avvicinare, Abilitare, Agire”, ideato nell’ambito del progetto di ricerca DE-Sign, e con la presentazione dei risultati della ricerca del laboratorio urbano realizzato a Cosenza.

Spazio anche al volume Humanizing Energy, vero e proprio toolkit dedicato al processo di rigenerazione urbana integrata sotto la lente dell'efficienza energetica che sarà fornito ai Sindaci e agli amministratori pubblici che di volta in volta prenderanno parte al roadshow. Seguirà la sessione formativa affidata ai ricercatori Enea Nicolandrea Calabrese, Maria Anna Segreto e Nicola Labia, che illustreranno rispettivamente il ruolo esemplare degli edifici della pubblica amministrazione nell’ambito dell’efficienza energetica, i nuovi scenari per la riqualificazione dell’ambiente costruito e il ruolo dell’Enea sul territorio.

La giornata proseguirà con la tavola rotonda Città Visibili. Strumenti per le nuove forme dell'Abitare alla quale prenderà parte, tra gli altri, l’artista figurativo di fama internazionale Pep Marchegiani, la cui ricerca stilistica è basata sul rapporto arte-natura-collettività.

Nel corso del Roadshow saranno esposte alcune opere dell’artista denominate “Arche Natura” e realizzate con la tecnica del mosaico policromo con materiali di risulta dell’industria siderurgica contenenti una foresta mediterranea. Le sessioni saranno moderate da Ilaria Sergi (Enea), responsabile del progetto DE-Sign per il Programma Italia in Classe A, e da Antonio Disi (Enea), responsabile del laboratorio Strumenti per la Promozione dell'Efficienza Energetica. La giornata si concluderà con l’intervento del direttore della divisione Servizi integrati per lo sviluppo territoriale dell’Enea, Alessandro Federici.