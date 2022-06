A novembre partirà il progetto di riqualificazione del Circolo canottieri "La Pescara" [FOTO]

Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre partiranno i lavori di recupero, restauro e riqualificazione dello storico Circolo canottieri "La Pescara". Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale che questa mattina ha presentato il progetto assieme alla Soprintendenza Sabap, che è anche stazione appaltante dell'intervento. Presenti alla conferenza il sindaco Carlo Masci, la nuova soprintendente per Chieti e Pescara Cristina Collettini, l'ex soprintendente Rosaria Mencarelli, i dirigenti e rappresentanti dell'agenzia del demanio e della capitaneria di porto, una parte della giunta e del consiglio comunale.

L'investimento complessivo è di 2,2 milioni di euro, che nel 2024 festeggerà il centenario di attività del circolo canottieri che ebbe fra i sostenitori anche Gabriele D'Annunzio. Il sindaco ha dichiarato:

"Un'altra promessa mantenuta - ha detto il sindaco Masci - intorno alla quale puntiamo a valorizzare il lungofiume nord fino alla diga foranea, creando una meravigliosa passeggiata fino al mare; ma il Circolo Canottieri restaurato potrà e dovrà essere anche il primo passo per creare l'area storico-archeologica che comprende l'ex campo Rampigna, con i recenti rinvenimenti, e il bastione San Vitale di quella che fu la fortezza. Le risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per 1,8 milioni di euro, e dai fondi della legge 190 per 410mila euro. Pescara si è sviluppata intorno al suo fiume, ma quest’ultimo è stato sempre visto come un valore secondario rispetto al mare. Oggi voltiamo pagina proprio perché intorno a questo fiume andremo a sfatare quel luogo comune di Pescara come città senza storia."

L'ex soprintendente Mencarelli:

"Partire dal Circolo Canottieri ha rappresentato per noi un punto fermo per la riqualificazione e la valorizzazione di quella parte della città che certamente caratterizza la storia di un territorio urbano che è senza dubbio un unicum in Abruzzo. Parliamo della storia più vicina a noi, visto che il sindaco ha parlato di altri progetti che riguardano i siti prossimi al Circolo Canottieri La Pescara. Sapete che per me era importante che questo risultato non fosse il frutto di idee rinchiuse in una stanza ma della condivisione tra più soggetti interessati. Su questo abbiamo avuto una bella comunione di intenti con il Comune e egli altri enti interessati, perché ritengo che la storia vada vissuta non solo attraverso il recupero di un monumento ma restituendo lo stesso alla comunità come bene fruibile e disponibile". La neo soprintendente Collettini ha aggiunto:

"L’edificio del Circolo Canottieri sarà storia per chi verrà dopo di noi. Anche l’architettura moderna ha senza dubbio una sua valenza, soprattutto quando non entra in contrasto con l’antico. Oggi credo realizziamo questo connubio e mi sento di ringraziare in questo senso Rosaria Mencarelli e tutto lo staff che ha lavorato a questo progetto al quale, con altri, dedicheremo la massima attenzione".

Il progetto esecutivo prevede il recupero architettonico, attraverso la completa eliminazione di tutti gli elementi formalmente incoerenti con il corpo originale (come la grande veranda adibita a ristorante per molti anni), e lo svuotamento del piano terra; il raggiungimento di adeguati livelli di miglioramento sismico con soglia di sicurezza al 60%. Inoltre sarà inserito un ascensore interno ed adeguati gli impianti e l'antincendio, l'adeguamento della palestra al secondo livello, un deposito canoe demolendo l'attuale rimessa, la realizzazione di un piccolo locale ristoro sulla terrazza; spazi polifunzionali al piano terra; riapertura degli spazi esterni al piano terra da restituire alla pubblica fruizione; inserimento di dispositivi antiallagamento per rischio esondazione; allestimenti e adeguamento degli spazi con la previsione di un accesso, tramite scala esterna, da via Spalti del Re.

In meno di due anni, se non ci saranno intoppi, il Circolo sarà riconsegnato alla città.