Completati gli interventi di riqualificazione del campo sportivo dell'Annunziata a Città Sant'Angelo

Completati i lavori di riqualificazione del campo sportivo dell'Annunziata a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, che ha ringraziato il consigliere Antonio Romano per la collaborazione, portando a concretizzarsi un intervento importante e molto atteso dai cittadini, in particolare i giovani, di quella zona della città angolana.

"Come promesso tempo fa ai ragazzi del luogo, in stretta collaborazione con il consigliere Antonio Romano abbiamo riqualificato il campo sportivo dell'Annunziata, storico luogo di incontro e di aggregazione per i giovani angolani.

Abbiamo messo in atto un grande lavoro di copertura del cemento con l'erba sintetica, all'interno di uno spazio che prima era in stato di completo abbandono. Si tratta della prosecuzione di una lunga serie di interventi in queste aree che per troppo tempo non hanno visto lavori pubblici, un modo quindi per dare decoro e nuova vita anche alle zone non centrali della nostra città."