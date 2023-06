La riqualificazione del Borgo marino sud e di una parte del lungomare diventeranno realtà grazie ai fondi stanziati dalla Regione

La riqualificazione completa di Borgo marino sud diventerà realtà. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione lavori pubblici del Comune Massimo Pastore, a margine della seduta del primo giugno alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale all’urbanistica e alla pianificazione territoriale Nicola Campitelli e la responsabile unica del procedimento Laura Antosa. La Regione Abruzzo, quale stazione appaltante, ha infatti curato la partecipazione al bando e gli elaborati tecnici con un investimento di fondi del bando del Ministero delle infrastrutture pari a 2,116 milioni di euro, che si aggiungono agli 1,2 milioni di fondi Pnrr reperiti dal Comune.

Campitelli ha dichiarato:

"Come Regione Abruzzo siamo davvero orgogliosi di aver intercettato questa opportunità e ottenuto il finanziamento su tre aree dell’Abruzzo, Nord, centro e sud, on 81 comuni interessati, per infrastrutture attese da tempo, tra queste quelle sul lungomare sud di Pescara e su parte del Borgo marino. La nostra efficienza programmatoria nel merito dei progetti, che abbiamo definito in tempi record, ci è riconosciuta dalle graduatorie nazionali e riguardo al Pinqua non abbiamo fatto eccezione. In questi elaborati tecnici abbiamo rivolto particolare attenzione nella tutela degli equilibri tra territorio e superfici antropizzate, nell’ottica della sostenibilità ambientale e del consumo energetico. Credo che questi obiettivi siano stati centrati. Il Programma ha l’obiettivo di investire in progetti di edilizia sociale e riqualificazione urbana per rendere attrattivi per l’abitare quei luoghi oggi posti ai margini non solo fisici delle città, sia in senso sociale che urbano. Il piano della Regione Pinqua 177 (denominato “Tra i monti d’Abruzzo”) ha anche, tra le altre, l’ambizione di rispondere ai fabbisogni diffusi nei territori nella prospettiva di valorizzare le potenzialità delle periferie."

Pastore ha aggiunto:

"Per Borgo Marino sud siamo già pronti per il precedente progetto di “Rigenerazione urbana” curato dall’Amministrazione civica, del valore di 1,2 milioni di euro. Questa azione renderà quell’area di 35mila metri quadrati certamente più attrattiva, con un nuovo manto d’asfalto, marciapiedi, piste ciclabili, opere di viabilità, verde e illuminazione. Il vecchio borgo dei pescatori certamente necessita da tempo di un’azione di recupero, a maggior ragione per la posizione di pregio, a pochissima distanza dal mare, in cui ricade. Adesso tornerà a nuova vita anche se con una prospettiva più moderna."

Il tratto interessato è quello del borgo stesso e la parte sud di Pescara che insiste sul lungomare, ovvero via Thaon de Revel, il sito del centro sociale, piazza Rizzo - che sarà completamente riqualificata – e via Rossettini; il progetto regionale invece completerà la ridefinizione dell’intero distretto urbano, interessando via Mezzanotte, via Salvatore Tommasi, una parte del patrimonio immobiliare del Borgo marino posto al limitare di viale Vespucci e, soprattutto, il lungomare sud nel tratto compreso tra la rotonda di viale Vespucci e via Magellano. Ai lavori della commissione di questa mattina hanno presenziato il sindaco Carlo Masci, il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco, e il presidente della commissione gestione del territorio Andrea Salvati.

D'Incecco ha commentato

"Si coglie un risultato molto importante perché i 45 milioni di finanziamento che coinvolgeranno tre aree estese dell’Abruzzo rappresentano un importante volano per la nostra economia. È questo oltretutto un esempio virtuoso di sinergia tra diverse istituzioni, cosa della quale voglio ringraziare in particolare l’assessore Campitelli, il collega Massimo Pastore e gli uffici tecnici della Regione che hanno seguito tutto l’iter che oggi ci permette di riqualificare quel tratto di riviera, che è il principale collegamento con la zona del porto, con più di 2 milioni di euro di importanti risorse."

La consegna del cantiere avverrebbe nel mese di gennaio 2024, una volta espletati la pubblicazione dell’avviso (a luglio) e l’affidamento all’impresa. Il nuovo lungomare sarà realizzato nell’arco del biennio 2024-2025.