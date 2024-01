Nuovi marciapiedi e rifacimento dell'asfalto in via del Circuito, Masci: "Diamo un nuovo volto alla porta ovest della città" [VIDEO]

Partiti i lavori di rifacimento dell'asfalto e dei marciapiedi in via del Circuito e sul posto: “un intervento atteso da trent'anni”.

A dirlo il sindaco Carlo Masci che insieme al presidente della commissione Lavori pubblici ha effettuato un sopralluogo nel cantiere spiegando la complessità dell'intervento e rimarcando che “la parola 'cambiamento' si declina a Pescara con la trasformazione complessiva della città, che si sta rigenerando sotto molteplici aspetti e in ogni sua parte”.

Lavori quelli previsti che prevedono la scarnificazione e il rifacimento dell'asfalto e dei passaggi pedonali che vanno “dal confine con Spoltore fino alla rotatoria del Ponte della Libertà. Un lavoro da molto tempo atteso”, aggiunge il sindaco che fa sapere di aver “incontrato i commercianti: mi hanno detto che non erano stati rifatti i marciapiedi da almeno trent'anni”. Una strada, rimarca ancora Masci, “in un'arteria stradale di grande traffico” che con la riqualificazione darà “un nuovo volto alla porta ovest della città”.

L'operazione che si sta facendo in via del Circuito ne contiene altre, dice ancora Masci ricordando nella stessa rientrano anche gli interventi previsti a Colle del Telegrafo, per Fonte Borea e in via Valle Fuzzina dove a breve, annuncia, “cominceremo i lavori e un altro pezzo di città sarà sistemato”.

Le delibere degli interventi risalgono ad agosto con dunque gli affidamenti fatti e i lavori avviati al momento in via del Circuito. In via Valle Fuzzina, strada periferica della zona dei Colli che serve però molte vie vicine abitate, l'intervento è stato suddiviso in due con la riqualificazione prima del tratto che va dall'incrocio con Strada comunale Prati all'incrocio con vicolo Mambella e poi di quello che da qui arriva all'incrocio con via Colle Innamorati. Prevista quindi anche la valorizzazione dell'antica Fonte Borea dove si procederà con la pulitura, una nuova illuminazione e l'installazione di una staccionata di protezione così che diventi elemento di attrattività.

“In questo periodo – scrive ancora il sindaco nel post condiviso sui social - qualcuno passa il tempo ad attaccare l'amministrazione con toni apocalittici, pensando di guadagnare qualche voto, noi preferiamo rispondere ai pescaresi con i fatti. Pescara, - conclude - a detta di tutti sta diventando sempre più bella e noi non possiamo che essere contenti di questo”.