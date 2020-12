Riqualificazione area di risulta, approvata la convenzione tra Regione e Comune di Pescara. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando la relativa delibera di giunta per dare l’avvio alle procedure finalizzate al restyling della zona dell’ex stazione ferroviaria.

“La giunta regionale – ha sottolineato il presidente Sospiri – ha ufficialmente deliberato l’approvazione della convenzione Regione-Comune. Tradotto: il Comune di Pescara può predisporre le procedure per avviare la gara d’appalto e per l’assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti entro il 2021, altro passo strategico in avanti per quella che è forse la partita urbanistica più importante per Pescara e per l’intero Abruzzo”.