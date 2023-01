Al via la riqualificazione dell'area ludica in via dei Ciclamini a Città Sant'Angelo: il Comune accoglie le richieste dei residenti

Partono i lavori di riqualificazione e potenziamento dell'area ludica e sportiva presente in via dei Ciclamini a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto per conoscere i dettagli dell'intervento, possibile grazie ad un finanziamento da 25 mila euro intercettato tramite bando Pnrr. Oltre allo spazio ludico che verrà completamente riqualificato, ci sarà la sistemazione del campetto che avrà un prato sintetico e l'installazione di una struttura Calisthenics per il fitness. Il primo cittadino ha dichiarato:

"I lavori che abbiamo avviato arrivano dopo una denuncia fatta dai cittadini e una riunione che ho voluto tenere proprio con i residenti in modo da poter accogliere le necessità direttamente da chi vive il territorio in ogni singolo quartiere. Ci sono state segnalate quindi delle problematiche con il campetto per i ragazzi, la messa in sicurezza delle reti che saranno potenziate per contenere i palloni, l'installazione dell'area giochi e fitness. Questi incontri proseguiranno nelle prossime settimane in tutti i quartieri della città proprio per proseguire su questo modello vincente di ascolto del territorio, per rendere le nostre strade e piazze sempre più funzionali e soprattutto a misura dei nostri ragazzi".