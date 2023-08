Ripulito il fosso Bardet in piazza Rizzo e in via Thaon de Revel, Masci: "Ora questa zona non si allagherà più" [FOTO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha fatto sapere che in piazza Rizzo e in via Thaon de Revel a Porta Nuova, sono conclusi i lavori di pulizia e bonifica del fosso Bardet. Il primo cittadino, che ha postato sui social alcune foto degli interventi ha commentato:

"In genere questi lavori di pulizia dei fossi coperti in città si rinviano sempre, perché sono molto impegnativi e non si vedono, l'intervento è tutto nel sottosuolo. Poi, quando vai ad aprirli, li trovi totalmente intasati di liquami e detriti, lo spazio per il passaggio dell'acqua piovana è minino, in occasione dei sempre più frequenti temporali l'acqua riempie la strada e le case. Così è successo per decenni nell'area mostrata nelle foto, a piazza Rizzo e via Thaon de Revel, dove oggi abbiamo svuotato il fosso Bardet, sostituito tutte le lastre di cemento carrabile e riasfaltato, opere necessarie, importantissime, realizzate in tempo record senza creare disagi. I cittadini di Borgo Marino sud, prima non credevano che avremmo fatto un intervento di così grande portata, ora ci ringraziano mille volte. Adesso questa zona non si allagherà più, i suoi abitanti non dovranno vivere nell'angoscia di vedere la loro casa invasa dall'acqua."

La stessa operazione è stata fatta in via Pepe, ricorda il sindaco con l'Aca, con molte più difficoltà vista la vicinanza del fosso Bardet con i palazzi:

"Spero che quelli che scrivono "cosa state facendo a Porta Nuova" guardino le tante foto che pubblico delle opere che stiamo realizzando nella zona sud di Pescara, poi tornino indietro nel tempo e si pongano una domanda "ma da quanto tempo non succedeva?". Per una città bella sono importanti anche i lavori che non si vedono."