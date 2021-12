Ripulita l'area vicina al Parco dello Sport in via Rigopiano, D'Incecco (Lega) esprime soddisfazione

Ripulita l'area vicina al Parco dello Sport in via Rigopiano. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, D'Incecco, esprime soddisfazione ricordando che il Carroccio "da questa estate" aveva "sollevato la problematica informando l'ufficio del gabinetto del sindaco a seguito delle segnalazioni dei cittadini".

“Grazie al nostro impegno e a quello del Comune di Pescara, oggi l’area demaniale - scrive D'Incecco in una nota - è stata liberata da sterpaglie alte e secche, segno evidente di degrado e abbandono. Il nostro impegno è sempre tangibile e costante per il bene della città che amministriamo e per i nostri concittadini: ancora una volta la politica del fare prevale su quella delle promesse”.