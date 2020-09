Dopo il blocco delle "aule bunker" nelle scuole il centrosinistra chiede il ripristino delle palestre

Ripristinare le palestre delle scuole Borgomarino e Illuminati per garantire ai bambini l'educazione motoria senza dover ricorrere al trasferimento nei parchi o altri plessi scolastici.

È quanto chiede il centrosinistra con un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Stefania Catalano, Marinella Sclocco, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli.

Il documento verrà presentato nella prossima seduta del consiglio comunale prima dell'avvio dell'anno scolastico.

«Riteniamo indispensabile che ora torni la possibilità per i bambini e le bambine di svolgere educazione fisica nei plessi che frequentano, senza quegli spostamenti che la giunta Masci aveva ipotizzato e che oggi sono resi inutili dal fallimento del progetto dell'amministrazione comuanle di trasformare le palestre in aule bunker», spiegano i consiglieri comunali del centrosinistra, «ci aspettiamo un'ampia convergenza sulla proposta che abbiamo presentato in questo senso e che punta a superare definitivamente il pasticcio targato Masci. Non ci possono essere scuole di serie A e scuole di serie B, si metta al centro la crescita degli alunni delle scuole interessate».