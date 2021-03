Presto verranno ripristinate le corse dei bus, Di Iacovo: “Il taglio era un errore strategico”

Presto verranno ripristinate le corse autobus della Tua che erano state cancellate, e il vicepresidente della commissione controllo e garanzia Giovanni Di Iacovo esulta: “Il taglio era un errore strategico”, ha detto. La commissione, presieduta oggi dallo stesso Di Iacovo, si è tenuta alla presenza del presidente di Tua Spa Gianfranco Giuliante e del responsabile del servizio Raffaele Piscitelli.

Di Iacovo ha spiegato che “abbiamo ottenuto dai vertici di Tua la rassicurazione che, appena Pescara passerà dalla zona rossa a quella arancione, le corse saranno interamente ripristinate. Non possono essere le utenze più deboli, come gli anziani, a pagare il prezzo di tagli effettuati con l’accetta e annunciati poche ore prima della loro entrata in vigore. Siamo soddisfatti che anche con il nostro intervento la città abbia potuto porre rimedio a un'ingiustizia. Ora tutti al lavoro perché questa estate il servizio possa essere potenziato”.