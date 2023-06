Ripartono le sepolture dopo anni di stop nel cimitero di Colli Madonna

Ripartono le nuove sepolture nel cimitero di Colli Madonna, dopo anni di problematiche legate alla mancanza di loculi. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Maria Rita Carota, aggiungendo che sono tornati nella disponibilità del Comune 153 loculi e altri 111 saranno liberati in breve tempo. A disposizione anche 60 loculi realizzati a seguito dei lavori di consolidamento della zona antica.

"Era dal 2021 che una possibilità del genere non si determinava a Pescara una situazione che con l’attuale governo cittadino abbiamo ereditato e che ha determinato una costante condizione di emergenza. Oggi possiamo invece dire con soddisfazione di essere usciti da questa grave difficoltà ma anche che, nel contempo, dobbiamo continuare a lavorare perché questa non si ripresenti. Una cosa è certa: possiamo comunicare a molti familiari di defunti che la situazione permette di procedere alle tumulazioni con tempi normali, e lo stesso anche relativamente ai trasferimenti dei resti mortali di quanti sono stati portati a San Silvestro. Mi auguro che questo possa alleviare il disagio di chi soffre per la mancanza dei propri cari e di quanti devono attraversare la città per portarsi a Pescara sud per le visite ai defunti La riapertura alle sepolture permette infatti di evadere adesso le richieste di trasferimento contemperandole con quelle di nuove sepolture: la previsione è di dar seguito a una traslazione ogni cinque nuove tumulazioni, o comunque, nel caso di un numero più basso di decessi, di garantire non meno di cinque spostamenti mensili."

La Carota parla di un risultato ottenuto grazie all'ottimo lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale con un importante sostegno economico per i 662 privati interessati dal recente provvedimento di revoca delle concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975, trascorsi cioè 50 anni dall’ultima tumulazione, così come permesso dalla legge del 1990 che ha trovato frequente applicazione in tutta Italia

"Era l’unica via possibile per dare risposta alle esigenze dei cittadini alle prese con la necessità sempre più emergenziale di trovare collocazione presso il Cimitero di Colli Madonna per un proprio caro scomparso. Credo fosse un nostro preciso dovere. A queste nuove disponibilità di loculi, dobbiamo aggiungere che abbiamo effettuato nei mesi scorsi la manutenzione straordinaria di oltre 400 colombari, che erano in pessime condizioni per mancanza di manutenzione negli anni e che ora consentono di ospitare i resti delle salme estumulate. Ringrazio quindi Ambiente spa e la dirigente del settore patrimonio Federica Mansueti, per il lavoro svolto."

Ai titolari revocati, il Comune aveva assegnato un ulteriore supporto economico dopo quello disposto dalle due delibere del novembre 2022 con altri 170 mila euro che coprono oltre il 50% delle spese da sostenere. In virtù di questo, l’ammontare della complessiva quota massima di compartecipazione dell’amministrazione ai costi per le estumulazioni è salita fino a un massimo possibile di 273 euro (di cui 49,23 di Iva). Ci saranno quindi dei casi in cui la spesa a carico delle famiglie chiamate a recuperare i resti mortali dei propri cari sono state e potranno essere anche di soli 23,46 centesimi. Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it) sono disponibili tutte le informazioni necessarie.