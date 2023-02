Iniziata la riparazione delle mattonelle sotto ai portici in centro [FOTO]

Dopo aver completato i lavori di ripristino e lucidatura della pavimentazione sotto i portici della zona nord di piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) a Pescara iniziano quelli nella parte a sud.

Come informa il sindaco Carlo Masci «l'avevamo promesso, l'abbiamo fatto: abbiamo completato i lavori di ripristino e lucidatura della pavimentazione sotto i portici della zona nord di piazza salotto, adesso siamo passati a quelli della zona sud, dove stiamo ripristinando le mattonelle rosse nelle aree più ammalorate, eliminando anche le pezze in cemento messe in maniera improvvisata negli anni passati».

Il primo cittadino poi sottolinea: «Non era più accettabile camminare sotto i portici della piazza centrale in mezzo ai crateri e ai pezzi di cemento divelti, da almeno quindici anni chi passava sotto i portici di piazza salotto gridava allo scandalo per l'evidente abbandono in cui versavano. Gli stessi interventi li stiamo facendo sulle strade, dove le tubazioni dei sottoservizi, gas, luce, acqua, fognature, fibra, per lo più obsolete, durante le piogge causano smottamenti sotterranei del terreno provocando buche sull'asfalto, anche se in questo periodo possiamo operare solo con l'asfalto a freddo. Abbiamo messo in campo il più grande lavoro sulle strade comunali mai effettuato».