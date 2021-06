È stata rimandata di una settimana l'inaugurazione della panchina arcobaleno, in via Salita del Castello, cui doveva presenziare il relatore del ddl contro violenze e discriminazioni su donne, gay e disabili

Salta l’appuntamento a Spoltore con l’onorevole Alessandro Zan, che era atteso oggi in città. È stata rimandata di una settimana l'inaugurazione della panchina arcobaleno, in via Salita del Castello, cui doveva presenziare il relatore del ddl contro violenze e discriminazioni su donne, gay e disabili.

La nuova data è fissata per giovedì 17 giugno. Interverrà anche l'onorevole Stefania Pezzopane. "Ci scusiamo per il rinvio dell'appuntamento, legato ad impegni istituzionali", ha commentato il consigliere Cinzia Berardinelli, che ha organizzato l'iniziativa insieme all'amministrazione. "La nuova data diventa anche l'opportunità di avere una maggiore partecipazione e attenzione da parte di tutti, anche grazie al progressivo allentarsi delle restrizioni legate al Covid".

"C'è un dibattito in corso in tutta Italia su questo disegno di legge", ha poi ricordato il sindaco Luciano Di Lorito, "e questo è sempre un fatto positivo perché accende la luce su un problema che esiste".