Tessere elettorali referendum 12 giugno, gli orari di apertura degli uffici comunali

Scatta la mobilitazione dell’ufficio anagrafe e servizi demografici in vista del referendum di domenica 12 giugno: a partire da oggi il Comune ha previsto l’apertura straordinaria degli sportelli per il rilascio delle tessere elettorali, con i cittadini che potranno richiedere i duplicati delle schede a causa di esaurimento spazi voto, smarrimento o furto, il rilascio delle tessere di coloro che hanno cambiato la residenza, dei neo-diciottenni e dei neo-cittadini italiani, nonché i tagliandi di aggiornamento a seguito di variazione di indirizzo e, da venerdì 10 a domenica 12, anche per il rilascio delle carte d’identità.

“L’obiettivo è quello di assicurare a tutti i circa 100mila elettori il massimo supporto possibile e tutta l’assistenza necessaria al fine di permettere di esercitare democraticamente il proprio diritto al voto”, spiega l’assessore ai servizi demografici Patrizia Martelli.

Gli orari di apertura degli sportelli saranno i seguenti: lunedì 6 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì 7 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17; mercoledì 8 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; giovedì 9 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17; venerdì 10 e sabato 11 giugno orario continuato dalle 9 alle 18 e infine domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. “Inoltre – ha aggiunto l’assessore Martelli – è stata prevista un’apertura straordinaria per il rilascio delle carte d’identità, nella sede centrale in via Calabria, nelle seguenti giornate: venerdì 10 giugno dalle 14,30 alle 17,30; sabato 11 giugno dalle 9 alle 19 e domenica 12 giugno dalle 8,30 alle 20,30. I seggi elettorali saranno aperti nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 e tutto il personale dei servizi demografici sarà coinvolto nelle impegnative attività elettorali e resterà a disposizione dei cittadini”.