Rincari del 400 per cento sulla A24 e la A25, Uncem sta con i sindaci: "Giusto protestare"

L'Uncem (Unioine nazionale Comuni montani enti montani) si schiera al fianco dei sindaci di Abruzzo e Molise che protestano contro i rincari dei pedaggi sulla A24 e la A25 e torna a chiedere, per voce del presidente Marco Bussone, di rivedere il sistema dei pedaggi autostradali che si abbattono su territori “ignorati completamente, ma colpiti da transiti e aumenti di costi”. Rinacari che per la A24 e la A25 raggiungeranno il 400 per cento.

Un numero che “ha fatto giustamente salire sulle barricate sindaci e amministratori – aggiunge Bussone -. Uncem sta con loro. Fanno bene a scendere in piazza, in strada. Hanno scritto a Draghi, ai ministri, ai parlamentari. Esigono risposte. E fanno bene a bloccare i caselli. Fanno bene anche ad arrabbiarsi contro le risposte non efficaci date negli ultimi anni dal commissario nominato dal Mit. Le soluzioni tampone sono peggio del buco – incalza il presidente nazionale -. Una toppa che non serve e non servirà. Occorrono, su quelle due arterie, interventi strutturali, seri, duraturi, efficaci. Senza questi interventi e pure con i rincari, i danni sono tutti per i territori, per le montagne e per le comunità. Il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - conclude - ntervenga. Si guardi all'Abruzzo e alle emergenze di viabilità sulle due arterie”.