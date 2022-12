Rimpatriata a pranzo per l'ex giunta Alessandrini [FOTO]

L'ex giunta Alessandrini si è ritrovata ieri a pranzo in un noto ristorante dei colli per rievocare i bei tempi andati all'insegna della convivialità. Tanti i partecipanti a questo appuntamento a metà tra la nostalgia e l'allegria: l'ex vice sindaco Enzo Del Vecchio, l'ex presidente del consiglio comunale Francesco Pagnanelli, gli ex assessori Giovanni Di Iacovo, Bruna Sammassimo, Gianni Teodoro e Antonella Allegrino, e poi ancora Marco Presutti, Piero Giampietro e altri.

Ovviamente non è mancato l'ex sindaco Marco Alessandrini, che sui social ha parlato di "uno splendido pranzo di “reduci” dell’amministrazione comunale 2014-2019. La più grande soddisfazione? Non i ravioli verdi o lo stinco al forno, ma un rinnovato spirito di squadra, con l’orgoglio di aver sempre servito le istituzioni con disciplina e onore, un binomio che ci piace assai".

Di Iacovo, interpellato da IlPescara.it, ci racconta l'atmosfera che si è respirata: "Alle 14 abbiamo iniziato a mangiare, chiacchierando tra di noi del più e del meno. Mi ha fatto piacere poter parlare di nuovo con persone che non incontravo da diverso tempo, come ad esempio i fratelli Teodoro e Bruna Sammassimo. Poi, a fine pranzo, l'ex sindaco ha tenuto un discorso in cui ci ha detto che gli ha fatto piacere di averci rivisti tutti, ricordando che quella dell'amministrazione Alessandrini è stata una bella avventura. Ha preferito non invitare a questo pranzo soltanto coloro che nel frattempo sono passati a destra. Poi ha concluso precisando che lui continuerà a fare politica, ma al di fuori dei partiti".

Insomma, un modo per stare ancora tutti insieme: "Sì - risponde Di Iacovo - È stato un pranzo all'insegna dell'affetto, non è emerso nulla di particolarmente politico ma è stata di sicuro un'occasione per ritrovarci dopo tanto tempo. D'altronde l'esperienza nella giunta Alessandrini rimane importante per tutti noi. Abbiamo poi fatto una foto tutti insieme davanti all'albero di Natale. Immancabili, infine, le celebri freddure di Marco!", conclude Di Iacovo evidenziando anche il noto amore dell'ex primo cittadino per le battute ironiche.