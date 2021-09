Al via la rimozione dell'amianto dal rivestimento della palazzina rossa dell'ospedale

Partono le procedure di rimozione dell'amianto presente nel rivestimento esterno della palazzina C dell'ospedale. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, che un anno fa aveva presentato un esposto alla procura evidenziando come qualcuno lo avesse definito un'allarmista e ora dovrebbe chiedere scusa agendo d'urgenza.

"Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che non ha mai risposto alle richieste di chiarimento sulla presenza di amianto e non ha provveduto a mettere in cantiere, all'atto della realizzazione della struttura Covid, i fondi necessari e le opere di rimozione e smaltimento del rivestimento esterno della Palazzina C del Po pescarese.

Qualcuno mi accusò anche di allarmismo, altri ignorarono le mie numerose richieste ma io non mi sono fermato e ho presentato un esposto in Procura per denunciare la questione”

La Asl, spiega Pettinari, ha adottato tre determine per l'aggiudicazione dei lavori per la rimozione e smaltimento dell'amianto presente nel rivestimento della palazzina, da eseguire con urgenza chiedendosi come mai questi lavori non si potevano fare durante la ristrutturazione per abilitarla a Covid Hospital.

"Ora mi auguro che in ogni angolo del complesso ospedaliero interessato si stia procedendo ai sistematici campionamenti dell’aria e al monitoraggio periodico dello stato di deterioramento dei pannelli, ai fini del controllo della dispersione in ambiente delle fibre di amianto, a differenza del passato, dove per anni non è stato eseguito."

Il consigliere auspica delle scuse a lui stesso, al personale e all'utenza per aver riattivato la palazzina nonostante la presenza dell'amianto:

L’ospedale Covid ci è stato venduto come un esempio di straordinaria efficienza, ma è importante che la sete di consenso di una parte politica non venga appagata propinando alla cittadinanza abruzzese una struttura a mio avviso non adeguata e situata in un edificio potenzialmente a rischio. La salute pubblica è un bene superiore che, maggiormente in questi periodi, deve essere garantita al di sopra di ogni sospetto”.