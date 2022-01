Rigopiano, il sindaco di Penne Petrucci: "Rimarrà una delle pagine più nere della storia dell'area vestina"

Per il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, quella di Rigopiano "rimarrà una delle pagine più nere della storia dell'area vestina". In una nota il primo cittadino afferma, ricordando quanto accaduto ormai cinque anni fa, che "la comunità di Penne si stringe al dolore delle famiglie delle vittime della tragedia". Petrucci oggi pomeriggio parteciperà, in delegazione, alla commemorazione del drammatico evento.

Dal 18 gennaio 2017, proprio Penne ospitò, all'interno del palazzetto dello sport di contrada Campetto, il centro operativo dei soccorsi che fu impegnato per giorni: "Conservo ancora la memoria di quelle ore terribili vissute in prima persona - continua il sindaco - che hanno inferto una profonda ferita al nostro territorio e che probabilmente non sarà più rimarginata. Rinnovo la mia solidale vicinanza ai familiari delle vittime e ai superstiti". Rigopiano non potrà mai essere dimenticata.