Centri e rifugi antiviolenza, la riforma approda in consiglio: botta e riposta tra D'Amico (Patto per l'Abruzzo) e Marcozzi (FI)

Martedì 30 gennaio la proposta di legge sulla riforma per i centri antiviolenza e le case rifugio della consigliera regionale di Forza Italia Sara Marcozzi approderà in consiglio regionale, ma sul tema è scontro tra la consigliera candidata alle elezioni del 10 marzo e il candidato presidente per la corsa a palazzo dell'Emiciclo Luciano D'Amico.

Un tema quello della violenza di genere quanto mai attuale visto l'allarme arrivato dalla corte d'appello dell'Aquila con la relazione presentata dalla presidente Fabrizia Ida Francabandera, che ha evidenziato come quello dei femminicidi sia nella nostra regione una vera e propria emergenza: con i cinque del 2023 è infatti stata in Italia quella con il tasso maggiore.

Il candidato presidente D'Amico: "Dal centrodestra fatti solo piccoli passi a fronte di un cammino lunghissimo"

Nei giorni scorsi proprio sulla necessità di riformare la legge regionale sulla violenza di genere è stato D'Amico che ha parlato della necessità di rafforzare la rete delle case rifugio e dei centri antiviolenza affermando che “quanto fatto negli ultim anni non è sufficiente, sono piccoli passi a fronte di un cammino lunghissimo”. Nel suo programma il tema dunque c'è. “Occorre pianificare politiche attive e incidere attraverso il sostegno al reddito, per offrire la possibilità concreta alle vittime di opporsi e di rifuggire dalle forme di violenza – ha dichiarato -. È chiaro, però, che le risposte non possono arrivare solo a posteriori: vanno varate iniziative, di medio e lungo periodo, che puntino alla prevenzione del fenomeno”-

“Gli episodi di violenza di genere derivano anche dall’incapacità di gestire i propri affetti e i propri sentimenti. E questa è un'incapacità che va arginata, partendo anche, e soprattutto, dalla scuola e ampliando in essa quella funzione formativa alla cura dell'animo umano che, troppo spesso negli ultimi decenni, è stata penalizzata a fronte di una formazione più pratica e asettica. È importante alimentare costantemente riflessioni su questo aspetto e lavorare alacremente affinché la scuola recuperi questa importante funzione. La formazione dell'individuo – ha conccluso - non può e non deve limitarsi esclusivamente al raggiungimento dell’efficienza”.

La replica di Marcozzi (FI): "Raddoppiati i fondi e riforma al vaglio del consiglio a fronte di anni di immobilità di chi sostiene il candidato D'Amico"

Parole che non sono passate inosservata alla consigliera regionale di Forza Italia che ha ottenuto già il “sì” del consiglio regionale al “Reddito di libertà” ovvero una misura che consentirà alle donne che hanno la forza di uscire dalla spirale di violenza, l'erogazione di una somma mensile (dai 12 ai 26 mesi) che si sommerà a quello previsto a livello nazionale perché possano trovare la loro indipendenza la cui assenza è troppo spesso una delle ragioni per cui uscirne dalla violenza è così difficile.

“Il candidato presidente del campo abnorme della sinistra Luciano D'Amico si dimostra poco informato sui lavori del consiglio regionale in materia di contrasto alla violenza di genere in Abruzzo”, ribatte quindi Macozzi ricordando che martedì 30 si discuterà in aula il suo progetto di legge perché diventi legge vera e propria. Una riforma quella dei centri antiviolenza e le case rifugio attesa da 18 anni, sottolinea. Quello lanciato dalla corte d'appello per Marcozzi è “solo l'ultimo campanello d'allarme in ordine di tempo. Era urgente intervenire sulla norma regionale e martedì lo faremo, una volta per tutte”.

“La riforma, ricordo, è stata scritta cogliendo i suggerimenti arrivati dal tavolo tecnico richiesto ai consiglieri regionali proprio dalle rappresentanti dei centri antiviolenza, che ringrazio ancora per il lavoro che svolgono, a cui solo la sottoscritta prese parte in presenza – precisa replicando a D'Amico -. Anche in materia di sostegno al reddito ricordo che Forza Italia è già intervenuta con l’approvazione della legge a mia firma di istituzione del Reddito di libertà regionale”.

“In compenso dalla stessa parte politica che appoggia la candidatura di D'Amico non è arrivata mai una proposta di legge per rivedere il sistema dei centri Antiviolenza e delle case Rifugio, né emendamenti per incrementare i fondi a sostegno di queste realtà – ribatte ancora. Direi quindi – conclude Marcozzi - che le sue parole sul tema siano fuori tempo massimo e rivolte all’interlocutore sbagliato, perché è proprio il centrodestra ad aver smosso un'inerzia che durava da anni”.