Rifondazione scrive al Prefetto: "No ai fuochi d'artificio a Ferragosto, troppo alto il rischio di incendi"

Rifondazione Comunista, con il segretario provinciale Corrado Di Sante, ha scritto al prefetto di Pescara Di Vincenzo chiedendo di sollecitare i sindaci ad emanare ordinanza sindacali che vietino i fuochi pirotecnici nel fine settimana di Ferragosto.

A causa delle condizioni climatiche di caldo intenso il rischio d'incendio infatti è alto, e per questo si chiede di evitare la possibilità che vengano a ripetersi problematiche come avvenuto domenica primo agosto quando diversi comuni compreso il capoluogo furono interessati da roghi più o meno di vasta entità. Oltre al divieto di fuochi pirotecnici, Rifondazione chiede anche di vietare fuori di residui vegetali di lavori agricoli e forestali, e la pulizia di terreni incolti nei centri abitati.

"Purtroppo le vicende delle ultime settimane non solo hanno evidenziato la necessità di fronteggiare azioni criminose contro il patrimonio boschivo, ma anche le condotte improvvide come il ripetersi di spettacoli pirotecnici pubblici e privati in aree a rischio, l’incendio di sterpaglie da parte di conduttori di terreni privati, la sciatteria istituzionale con la quale si disattende l’attuazione di piani di protezione civile nella prevenzione del rischio incendi. Sono tutte azioni che in questo momento con i cambiamenti climatici in corso non possiamo più permetterci, abbiamo un patrimonio ambientale da proteggere ed evitare inutili rischi a cittadini e soccorritori."

Di Sante infine evidenzia come sia stato un grave errore cancellare il corpo forestale.