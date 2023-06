L'ira di Santilli per i rifiuti abbandonati nella pineta dannunziana: "Spesso il degrado è causato dall'inciviltà di alcuni cittadini" [FOTO - VIDEO]

Ancora comportamenti incivili nei parchi pubblici di Pescara. Questa volta, è il vicesindaco Gianni Santilli a inviarci una serie di foto e un video delle condizioni in cui un operatore del Comune assieme ai percettori di reddito di cittadinanza che svolgino lavoro per la collettività, hanno trovato sabato 10 giugno in mattinata l'area pic nic della pineta dannunziana. Una grossa quantità di rifiuti derivanti probabilmente da una festa fatta proprio nel parco il giorno precedente, con bicchieri, bottiglie, tovaglioli e avanzi di cibo abbandonati sia sopra le panche ma soprattutto a terra.

"Si tratta di comportamenti che dimostrano ancora una volta una grande maleducazione e inciviltà che riguarda alcuni nostri concittadini. Da segnalare che a pochissimi metri di distanza erano presenti i cestini per la spazzatura che invece non sono stati utilizzati. Il degrado nella nostra città non dipende solo da problemi di mancanza di pulizia e manutenzione, ma spesso anche dai comportamenti inaccettabili di qualcuno che non ha alcun rispetto per il verde e per la collettività".