Nuovo asfalto in via Colle Di Mezzo, il sindaco Masci: "Incrementati gli interventi con la bella stagione" [FOTO]

Iniziati i lavori contro il dissesto arboreo in via Colle di Mezzo dove si sta rifacendo l'asfalto nel tratto che va da via del Santuaio al cimitero. Lo riferisce il sindaco Carlo Masci che ha effettuato un sopralluogo pubblicando sul suo profilo social l'avvio del cantiere partito con la scarificazione del manto stradale.

“Le radici dei pini situati ai bordi della carreggiata l'avevano ridotta in condizioni pessime, tutti chiedevano un intervento che mancava da troppi anni”, affermar ricordando che negli anni scorsi lo stesso tipo di intervento era stato fatto “fino all'incrocio con via Di Girolamo, oltre a quello di fronte al cimitero nuovo e a via Tiberi, sistemando anche i marciapiedi, adesso asfaltiamo il resto della strada”.

“Con la bella stagione abbiamo potuto incrementare le operazioni di asfaltatura, le stiamo effettuando in tutta la città con un'intensità mai vista, anche in zone periferiche dove mancavano da decenni e decenni – afferma ancora Masci -. Se non avessimo avuto più di due anni di covid, la cui emergenza è terminata ad aprile 2022, avremmo potuto fare molto di più, ma tutti ci riconoscono di avere già fatto molto di più di chiunque altro”, conclude.