Nuovo asfalti e attraversamenti rialzati per garantire sicurezza a San Silvestro: partiti i lavori [FOTO]

Nuovo intervento a San Silvestro dove dopo il rifacimento dei marciapiedi sono partiti i lavori di scarnificazione e rifacimento dell'asfalto con anche la realizzazione di 37 metri di dosso rialzato davanti alla chiesa San Silvestro Papa grazie al quale l'intera piazza sarà portata ad un unico livello risolvendo anche il problema dell'attraversamento così come richiesto dai comitati parrocchiali.

A spiegarlo è l'assessore comunale Eugenio Seccia sottolineando che i 300mila euro investiti (40mila del Comune e il resto della Regione) in questo nuovo lotto di interventi è frutto del confronto che lui stesso ha portato avanti con il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri “che ringrazio e che è sempre stato ricettivo alla mie richieste. Siamo molto contenti”.

I lavori che hanno una durata di 120 giorni prevedono anche 250 metri di asfalto lineare, un attraversamento rialzato nei pressi di Villa Immacolata, spiega Seccia, e un altro nei pressi delle poste. “Lavori pensati anche nell'ottica di controllare la velocità delle auto che in quel tratto purtroppo spesso corrono”. Non solo, precisa: “realizzeremo anche un marciapiede ricavandolo da una piccola scarpata tra il supermercato e il primo tratto di Strada del Trappeto, cioè un marciapiede in curva per consentire alle persone di muoversi in sicurezza”.

Presumibilmente l'anno prossimo, conclude, ad anno nuovo si farà un terzo intervento su cui saranno investiti 200mila euro.