Nuovi asfalti in diversi quartieri della città, soprattutto in periferia: il cronoprogamma

Aperti e al via diversi cantieri in città per il rifacimento degli asfalti, soprattutto nelle zone periferiche. A comunicare il calendario dei lavori è il consigliere comunale Massimo Pastore (Fratelli d'Italia) e presidente della commissione Lavori pubblici nella prima amministrazione Masci.

In via Lago di Bracciano, traversa di via Tirino nel quartiere San Donato, è stato posato il nuovo asfalto, mentre già oggi (martedì 16 luglio) partirà la manutenzione stradale di due tratti di via Fontanelle e cioè dalla Tiburtina al swottopasso e al di sopra della chiesa di San Pietro Martire. Nuovo asfalto anche a Zanni e nello specifico in piazza IV novembre dove il cantiere partirà tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio.

Tra domani (martedì 16 luglio) e giovedì 18 partiranno anche i lavori in piazza IV Novembre, a Zanni. Se intanto in centro, in via Cadorna, si sta concludendo l'intervento che va dalla nazionale a viale Kennedy, altri due interventi sono previsti nei prossimi giorni e cioè la manutenzione del manto stradale nei primi 150 metri di via Nazionale Adriatica sud (dal confine con Francavilla al Mare) cui si lavorerà nelle notti del 22 e il 23 luglio e quella prevista nel quartiere Borgomarino sud con gli asfalti che saranno messi a nuova in via Thaon de Revel, via Rossetti e in un tratto di via Pigafetta: il cantiere aprirà giovedì prossimo.

Complessivamente, sottolinea Pastore, tra Zanni e Borgomarino sud saranno sistemati 10mila metri quadrati di asfalti.