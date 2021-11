Riello, Torto (M5S): "Cigs importante, al lavoro per la reindustrializzazione"

Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, interviene dopo che oggi è stato raggiunto l’accordo sulla cassa integrazione per cessazione per la Riello di Cepagatti. La Cigs avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dal 15 novembre 2021.

“Si tratta sicuramente di una situazione in divenire - scrive Torto - sulla quale manterrò, come rappresentante istituzionale sul territorio, la massima attenzione. Al momento la decisione di applicare ai lavoratori dello stabilimento Riello un periodo di cassa integrazione nelle more della definizione della cessione eviterà la chiusura della procedura di licenziamento collettivo”.