Liste d'attesa, esami diagnostici di sera per snellirle e in pronto soccorso la medicina d'urgenza e 20 posti letto

Esami diagnostici, soprattutto quelli che prevedono l'uso di tecnologie strumentali pesanti, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 concentrando quelle da fare ai ricoverati nella fascia serale così da cercare di smaltire l'annoso problema delle liste d'attesa e migliorare la gestione delle risorse umane oltre che di quelle strumentali.

A chiedere alle Asl di estendere gli orari è l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì al termine degli incontri avuti insieme al direttore del dipartimento Sanità Claudio D'Amario e quello dell'Agenzia sanitaria regionale (Asr) Pierluigi Cosenza) sia con il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael e quello della Asl di Pescara Vero Mitichelli.

Altre novità per quanto riguarda Pescara, fa sapere l'assessore regionale, l'attivazione della medicina d'urgenza nel pronto soccorso e a seguire l'attivazione di 20 posti di lungodegenza. Interventi mirati, sottolinea, a migliorare i processi e ottimizzare i costi.

Per quanto riguarda l'estensione delle attività degli esami di diagnostica con cui si punta a snellire il problema delle liste d'attesa, il riferimento è alla Tac, la Rnm (Risonanza magnetica nucleare) e la Pet. Novità in questo senso anche per l'attività endoscopica per cui si chiede di garantire la disponibilità dal lunedì al sabato incluso.

“In linea con quanto previsto da una delibera del maggio 2019 non deve esserci un superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e quella istituzionale sulle prestazioni erogate – dichiara Verì -. In caso di eventuale sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione si attua il blocco delle attività libero professionali, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate”.

La stessa delibera, prosegue, ha stabilito la definizione e l’applicazione di “Percorsi di tutela” per i pazienti, ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, secondo cui, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, viene comunque garantita la prestazione sanitaria nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.