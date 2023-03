Confermata la riduzione del 35 per cento per il cambio di destinazione d'uso degli immobili a fini abitativi

“Confermata la riduzione del 35 per cento degli oneri comunali per coloro che decidono di procedere con il cambio di destinazione d'uso e recuperare a fini abitativi immobili che originariamente avevano un'altra finalità comunque un provvedimento che viene incontro alle esigenze di tante famiglie”.

A renderlo noto è l'assessore comunale all'urbanistica ed edilizia scolastica Isabella Del Trecco al termine del consiglio comunale che ha visto approvare la delibera con cui si riconferma la misura che, aggiunge l'assessore, è pensata per favorire i cittadini. “Pensiamo a tante famiglie che ad esempio avevano originariamente realizzato un garage al pianterreno della propria abitazione e che poi, per esigenze diverse, decidono di riassorbire quel garage a fini abitativi”.

“Oggi – spiega - sappiamo che il cambio di destinazione d’uso ha costi enormi per le famiglie, e per questa ragione da tre anni il Comune di Pescara ha deciso di tendere una mano ai cittadini consentendo loro di regolarizzare la propria posizione riducendo quegli oneri comunali del 35 per cento, una misura che da un lato restituisce piena legittimità urbanistica a diversi immobili e dall’altro lato – conclude - ha permesso alle casse comunali di moltiplicare le proprie entrate: sostenendo i cambi di destinazione d’uso siamo infatti passati dai 3milioni e mezzo di euro del 2019 a ben 5milioni di euro del 2022”.