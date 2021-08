Covid Hospital, Renzetti risponde al sindaco dell'Aquila Biondi: "No al campanilismo"

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Renzetti replica alle affermazioni del sindaco dell'Aquila Biondi, che aveva proposto di concentrare a Pescara i ricoveri in terapia intensiva. Per il capogruppo “la gestione dei pazienti Covid, oncologici o affetti da qualunque altra patologia non può finire nella bagarre del campanilismo, ma deve rispondere al principio della solidarietà. Durante la fase acuta della pandemia il Covid Hospital di Pescara ha solidalmente accolto malati provenienti da ogni parte d’Abruzzo e anche da fuori regione, un’attività straordinaria che comunque non ha bloccato l’erogazione di tutte le altre prestazioni ospedaliere, dagli interventi in sala operatoria, che hanno camminato a pieno ritmo, alle attività ambulatoriali ai ricoveri, sia programmati che d’urgenza”.

E aggiunge: "Semmai l’emergenza Covid dovesse tornare ad aggravarsi, sono certo che la nostra struttura tornerà a garantire la propria disponibilità nei confronti di tutte le altre Asl, ma è altrettanto evidente che oggi la situazione Covid è ancora gestibile e tutte le aziende sanitarie sono chiamate a organizzare i propri servizi per svolgere la propria attività ordinaria, sia nel fronteggiare i nuovi casi Covid sia nel portare avanti le attività ordinarie. Per questa ragione invito il sindaco Biondi a recuperare la propria serenità perché la Asl aquilana ha le risorse, le professionalità, i mezzi e gli strumenti necessari per svolgere tranquillamente la propria attività, senza necessariamente riversare su Pescara pazienti che peraltro hanno il diritto di essere curati innanzitutto a casa propria".